Şırnak’ta kan donduran kaza: Otomobil duvara çarptı! 2 ölü

Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:11:49

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 27 APN 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu, ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Ancak yapılan ilk kontrollerde her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilerek Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı