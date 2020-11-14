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Şırnak'ta 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ta 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi
14.11.2020 18:11
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Son dakika haberine göre, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik suçlara karşı yürüttüğü faaliyetler kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyonda T.T'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı bilgisi üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Uludere yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan T.T'nin kullandığı çekici ve buna bağlı dorse içerisindeki aramada, 40 parça halinde 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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