Sinop'ta ahır yangını: 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay, Gerze'ye bağlı Kızılcalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyerek tüm ahırı saran yangını fark eden ev sahibi, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın esnasında ahırda mahsur kalan 9 büyükbaş hayvanın yanarak telef olduğu tespit edildi.



Yangın sonrası ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.