Siirt'te tefecilik operasyonu

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.