Servis aracı otobüse böyle çarptı: 9 yaralı

Bursa’da çocukları taşıyan servis ile otobüs çarpıştı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kaza, Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı üzerinde geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin G., 16 S 295 plakalı araçla okul çıkışı çocukları evlerine götürmek için servise çıktı. Kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen yolcu dolu otobüse çarpan araç savrulurken, kaza nedeniyle serviste bulunan 5 çocuk, otobüste ise 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas ve Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.