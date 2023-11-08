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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:47 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 19:15

Selin Ciğerci’nin lüks hayatı merak konusu oldu! Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? Serveti, eski hali...

Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor. 6 senede 34 şube sahibi olan ve Amerika'da ultra lüks bir eve sahip olan Selin Ciğerci'nin servetinin nereden geldiği ise büyük merak konusu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci! Zengin ve lüks yaşantılarıyla göz önünde olan birçok isim mercek altına alındı. İşte, Selin Ciğerci'nin serveti ve hayatı hakkında merak edilenler...

"Selin Ciğerci serveti ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci! Zengin ve lüks yaşantılarıyla göz önünde olan birçok isim mercek altına alındı. İşte, Selin Ciğerci'nin serveti ve hayatı hakkında merak edilenler...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

NE İŞ YAPIYOR?

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ SERVETİ NE KADAR?

Selin Ciğerci'nin mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.

Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

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