Sarıyer’de pazarda hırsızlık yapan çocuğu iple bağladılar

Sarıyer Ayazağa’da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan esnaf Ahmet Saydan, "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" dedi.

PAZARDA HIRSIZLIK İDDİASI

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında bir çocuk, bir tezgahtan eşofman çaldı. Ürünü ATM'lerin olduğu bölgeye saklayan çocuk tekrar pazara döndü. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi.

İPLE BAĞLAYIP SORGULADILAR

Pazar esnafından Ahmet Saydan, kaçmaması için çocuğu iple bağladı. Çocuğa eşofmanı nereye sakladığını soran esnaf, yerini öğrenince ürünü geri aldı. Daha sonra çocuk serbest bırakıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun el ve kollarının bağlandığı, tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulduğu görülüyor. Görüntülerde çocuğun esnafın sözlerine "Yalancılar" diyerek tepki verdiği de yer alıyor.

"KAÇMASIN DİYE BAĞLADIK"

Esnaf Ahmet Saydan, "Eşofmanı aldı götürdü, ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık, yerini söyledi, geri getirdi. Kaçmasın diye elini kolunu bağladık. Sonra eşofman gelince gönderdik" dedi.

