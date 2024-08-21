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Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp
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Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı: 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 09:04   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 09:04

Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı. 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalıştı. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği tekneye alarak sahile çıkarttı. Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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