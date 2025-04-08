Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 8.04.2025 23:16:50

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Tepedibi kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Mahalleden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçen ay kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber verdi. ŞUAK ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu öğrenildi. Kimliği belirsiz ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi ve kimlik belirleme çalışmaları için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.