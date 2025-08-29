Şanlıurfa’da kanlı pusu! Silahlı saldırı anı kamerada

TRAKTÖR BAYİSİ ÖNÜNDE PUSU KURDULAR

Olay, Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, traktör bayisi önünde pusuya yattı.

GENÇ ADAM KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Bayiden dışarı çıkan Mahmut T. (28), saldırganların otomobilden açtığı ateşle ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı, traktör bayisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganların otomobilden ateş açtığı anlar yer aldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.