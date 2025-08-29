Şanlıurfa’da kanlı pusu! Silahlı saldırı anı kamerada
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 28 yaşındaki Mahmut T., traktör bayisi önünde otomobille gelen saldırganların kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TRAKTÖR BAYİSİ ÖNÜNDE PUSU KURDULAR
Olay, Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, traktör bayisi önünde pusuya yattı.
GENÇ ADAM KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Bayiden dışarı çıkan Mahmut T. (28), saldırganların otomobilden açtığı ateşle ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı, traktör bayisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganların otomobilden ateş açtığı anlar yer aldı.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.