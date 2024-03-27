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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 09:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 09:48

Samsun'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 5 kişiye umut olacak

Samsun’un İlkadım ilçesinde 21 Mart tarihinde motosiklet kazası geçiren 34 yaşındaki Ali Kara, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 Mart tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Ali Kara’nın organları ise ailesi tarafından bağışlandı. Organların alınması operasyonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli doktorlar organları başarılı bir şekilde çıkardı. Ali Kara'nın bağışlanan karaciğeri Erzurum'da, 2 böbreği Samsun’da, 2 korneası ise yine Samsun’da 5 nakil bekleyen hastaya umut olacak. Organ naklinin koordinatörlüğünü ise Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik yaptı.

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