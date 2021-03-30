Samsun'da fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine hapis cezası

Son dakika haberine göre Samsun'da 170 bin 500 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği fotokapanla tespit edilip yakalanan 4 kişi, yargılandıkları davada 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Operasyonda; tarlalarda ve evlerde arama yapan ekipler, 170 bin 500 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 410 gram esrar, 3 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirdi.

Geçen yıl 31 Mayıs tarihinde, İlkadım ilçesinde Çelikalan ile Gürgendağı mahalleleri arasında yer alan devlet arazisinde kimliği belirsiz kişilerin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki incelemelerde çok sayıda ekili kenevir bitkisi tespit etti. Jandarma, şüphelileri yakalamak için araziye fotokapan sistemi kurdu. Uyuşturucu şüphelileri, bir süre sonra yerleştirilen fotokapan görüntülerine takıldı.

170 BİN 500 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli Birgül M. ile oğlu Bilal M., komşuları Engin K. ve Nedim K. kardeşleri, yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda; tarlalarda ve evlerde arama yapan ekipler, 170 bin 500 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 410 gram esrar, 3 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirdi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.





17 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne-oğul ve 2 kardeş hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'esrar elde etmek için kenevir ekmek' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.





Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, arazide tarım amaçlı çalıştıklarını savundu.

Mahkeme heyeti sanıkları 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.