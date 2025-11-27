Ankara’da duruşma sonrası kanlı hesaplaşma: 5 yaralı!

Adliye çıkışında bıçaklı kavga

Olay, öğle saatlerinde Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. Çocuk mahkemesinde görülen dava sırasında taraflar arasında başlayan tartışma, duruşma sonrası dışarıda da devam etti.

Beş kişi bıçaklandı üçü ağır

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada aynı aileden beş kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ve hepsinin sırtından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Şüphelilerden biri gözaltında

Görgü tanıkları, adliyeden çıkan aile fertlerinin motosikletli iki kişi tarafından önlerinin kesildiğini, saldırının bir pusu şeklinde gerçekleştiğini anlattı. Polis ekipleri şüphelilerden birini gözaltına alırken, firari zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıya ilişkin delilleri toplarken adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Soruşturma devam ediyor.