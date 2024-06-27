SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 15:30

Samsun'da bir şahıs karısını bıçaklayıp aynı bıçakla kendini öldürdü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan Emrah Akbulut (38) evlerinde tartıştığı eşi Lüffiye Özge Akbulut'u (34) sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı. Emrah Akbulut aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı. Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. Emrah Akbulut ambulansla, Lüffiye Özge Akbulut ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Emrah Akbulut doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina havadan böyle görüntülendi
27.06.2024Perşembe
Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu hazırlığı! Polis ekipleri görüntüleri izleyerek yakaladı
27.06.2024Perşembe
Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca içme suyu yola aktı
27.06.2024Perşembe
Yer: Kayseri! Kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu: O anlar kamerada
27.06.2024Perşembe
İZLE | Bahçelievler’deki binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı
27.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı? 01:11
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
27.06.2024Perşembe
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu 02:58
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
27.06.2024Perşembe
Bolivya’da darbe girişimi! 02:31
Bolivya'da darbe girişimi!
27.06.2024Perşembe
İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 02:59
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü
27.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA