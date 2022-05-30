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Samsun'da arazi anlaşmazlığı kavgasında aileler birbirine girdi 3 kişi yaralandı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı kavgasında aileler birbirine girdi 3 kişi yaralandı
30.05.2022 16:39 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:40

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amsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Sopa ve çekiçlerinde kullanıldığı kavgada H.A., G.K. ve E.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan E.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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