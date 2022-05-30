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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak bir evin bahçesine devrildi
30.05.2022 16:07 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:08

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Kütahya’nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü. Kaza Gediz-Kütahya karayolu birinci kilometrede meydana geldi. Gediz istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet Anıl Erkut’un kullandığı 43 ACY 941 plakalı açık kasa kamyon sürücünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak yol kenarında bulunan Mehmet ve Elmas Akgönül çiftinin bahçesine yuvarlandı. Kazanın ardından ihbar edilmesiyle kaza mahallini çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet Anıl Erkut herhangi bir yara almazken, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Kaza sonrası araçta ve evde maddi hasar oluştu.

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