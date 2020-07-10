Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren bunu yapmak yasak

10.07.2020 09:49

Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara içmek yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır" denildi.