Sakarya’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:10:31

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 bağlantı yolunda, Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Süleyman Sezer'e, C.K. yönetimindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yere savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çarpışmanın etkisiyle bisikleti ortadan ikiye bölünen Süleyman Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman Sezer'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.