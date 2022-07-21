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Sakarya Karasu'da dehşet anları! Önce taciz, sonra dayak! Genç kız: 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım

Sakarya Karasu'da dehşet anları! Önce taciz, sonra dayak! Genç kız: 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım
21.07.2022 10:01

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Sakarya'da dehşet yaşandı. İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı dükkanda saldırgan tarafından öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kızın darbedildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

İSTANBUL'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız yaşadıklarını anlatırken, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI
Bunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öldüresiye dövülen Ş.Ö, caddede ise, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O 30 SANİYEYİ 30 YIL GİBİ YAŞADIM"
Tatilde hayatının şokunu yaşayan genç kız, yaşadığı dehşet dolu anları ve sonrasında yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Evine dönmek üzereyken otomobille yanına yaklaşan kişinin sözlü tacizine uğradığını belirten Ş.Ö., ?Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı. Tehditler savurunca da kaçmaya çalıştım ve açık olan tekel bayiine sığındım. Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü. Telefonumu kırdı ve 'Beni bu telefonla mı çektin. Beni bu telefonla mı polise şikayet edecektin' dedi. Güvenlik kameralarında sadece 30 saniye gözüken dehşet anları tekel bayinin içinde de devam etti. Dakikalarca dehşeti yaşadım ve öleceğimi düşündüm o an. Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır. Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" şeklinde konuştu.

Kızına dehşeti yaşatan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne H.Ö. ise, ?Onun ömür boyu cezaevinden çıkmaması lazım. Tüm ailemizin psikolojisi alt üst oldu bu yaşadığımız olayla. Devlet büyüklerimizin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.

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