Sağanak yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde yol çöktü

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle Vatan Caddesi’nde çöken yol havadan görüntülendi.

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Oluşan çukurun derinliği gün ağarınca ortaya çıktı.


Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, gün ağarmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

