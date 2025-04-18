Safranbolu’da cip takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 21:12:45

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Navsaklar köyü mevkisinde meydana gelen kazada, B.T. yönetimindeki 78 ABY 280 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan S.E. ve sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.