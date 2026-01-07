PODCAST CANLI YAYIN
Safranbolu'da 200 yılık tarihi konak alevlere teslim oldu: İşte o anlar!

Safranbolu'da 200 yılık tarihi konak alevlere teslim oldu: İşte o anlar!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi konak, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

200 YILLIK TARİHİ KONAK ALEV ALEV YANDI

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta, uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı, yaklaşık 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER SABAHIN İLK SAATLERİNDE YÜKSELDİ

Yaklaşık 3 ay önce satın alındığı ve tadilatının sürdüğü öğrenilen, olay sırasında boş olan konakta çıkan yangının sabaha karşı 04.30 sıralarında başladığı tahmin ediliyor. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE VE ARAZÖZLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Karabük ve Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken ekipler yoğun çaba sarf etti.

2 SAATLİK MÜCADELE SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KONAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında yaklaşık 200 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın sonrası yapının büyük bölümünün çöktüğü görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle