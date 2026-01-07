Safranbolu'da 200 yılık tarihi konak alevlere teslim oldu: İşte o anlar!

200 YILLIK TARİHİ KONAK ALEV ALEV YANDI

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta, uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı, yaklaşık 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER SABAHIN İLK SAATLERİNDE YÜKSELDİ

Yaklaşık 3 ay önce satın alındığı ve tadilatının sürdüğü öğrenilen, olay sırasında boş olan konakta çıkan yangının sabaha karşı 04.30 sıralarında başladığı tahmin ediliyor. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE VE ARAZÖZLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Karabük ve Safranbolu itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken ekipler yoğun çaba sarf etti.

2 SAATLİK MÜCADELE SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KONAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında yaklaşık 200 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın sonrası yapının büyük bölümünün çöktüğü görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.