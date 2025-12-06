PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de yaylada termometreler eksi 13’ü gösterdi yayladaki ‘Adalı göl’ buz tuttu

Rize’de ‘Adalı göl’ olarak bilinen Çamlıhemşin ilçesindeki Koçdüzü Yaylası’ndaki göl buz tuttu.

Geçtiğimiz yıllarda Ekim aylarında başlayan kar yağışı, Rize'de bu yıl biraz gecikti. Hava sıcaklarının Aralık ayında mevsim normallerine yaklaştığı Rize'de kar ve soğuk hava yüksek kesimlerde etkili oldu. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'nda geçtiğimiz gün termometreler eksi 13'ü gösterdi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası'nda ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve içerisindeki hareketli toprak parçalarına bakıldığında yaylacıların meteorolojik tahminlerde bulunduğu 'Adalı göl' buz tuttu. Bölgenin en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olan gölün yüzeyinin cam gibi buzla kaplanması, yaylaya kışın ayrı bir güzellik kattı.


Yetkililer, buz kalınlığının bilinmediğini ve yüzeyin her noktada güvenli olmayabileceğini belirterek vatandaşlara "Göl üzerine çıkmayın" uyarısında bulundu.


Koçdüzü Yaylası'nın kış manzaraları ise fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

