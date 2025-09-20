PODCAST
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 08:41
Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda ekiplerin mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor.
