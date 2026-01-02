Batman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, M.A.S.(30) yönetimindeki 21 AHV plakalı otomobil, Kösetarla mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Demirtaş'a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrollerde Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.