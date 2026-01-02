PODCAST CANLI YAYIN
Batman’da ağıla çığ düştü: 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde bir ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde Kudbettin Güneş'e ait küçükbaş hayvanların barındığı ağılın üzerine çığ düştü. Çığın düşmesiyle ağıl büyük ölçüde zarar gördü.


İhbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, çığ altında kalan 45 keçinin telef olduğu belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşları çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

