PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de mevlit yemeğinden 94 kişi hastanelik oldu

Rize’de mevlit yemeğinden 94 kişi hastanelik oldu

Rize’de, katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde meydana geldi. Katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Konuyla ilgili Rize İl Sağlık Müdürlüğünce açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Muradiye Beldesi Delihasan Mahallesi’nde bir vatandaşın evinde verilen yemek sonrası, tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi sonucu toplam 94 vatandaşımız bulantı ve kusma şikayetleriyle ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreci yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır” denildi.

Bunlar da Var

Beykoz'da denizde erkek cesedi bulundu
Beykoz'da denizde erkek cesedi bulundu
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Muğla'da dehşet anları! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
Muğla'da dehşet anları! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle