Portekiz'deki füniküler kazasında can kaybı 15'e yükseldi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada can kaybı arttı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.