Polise çarpıp kaçan şahıs olay yerine gelince yakayı ele verdi: 1’i polis 2 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, araç inceleyen polis memuruna ve bir vatandaşa çarpıp kaçtı. Olaydan yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde şahsın 2.83 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.
POLİS MEMURUNA ÇARPTI, KAÇTI
Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen olayda Serdar T. yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobil, başka bir aracı inceleyen polis memuru S.T. ile Ö.B.'ye çarptıktan sonra kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru S.T. ile Ö.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ
Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip tekrar olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.
2.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan kontrollerde Serdar T.'nin 2.83 promil alkollü olduğu ve daha önce alkol nedeniyle 3 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi.
37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Serdar T.'ye "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 37 bin 356 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.