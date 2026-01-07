Polise çarpıp kaçan şahıs olay yerine gelince yakayı ele verdi: 1’i polis 2 yaralı

POLİS MEMURUNA ÇARPTI, KAÇTI

Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen olayda Serdar T. yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobil, başka bir aracı inceleyen polis memuru S.T. ile Ö.B.'ye çarptıktan sonra kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru S.T. ile Ö.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip tekrar olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

2.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde Serdar T.'nin 2.83 promil alkollü olduğu ve daha önce alkol nedeniyle 3 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi.

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Serdar T.'ye "alkollü araç kullanmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 37 bin 356 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.