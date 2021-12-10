Pitbull çetesi ve Dağlı Kardeşler'e operasyon! Kılıç, bıçak, pompalı tüfek...

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi çek senet tahsilatı, silahla yaralama ve tehdit gibi suçlar işledikleri iddia edilen ve bölgede 'Dağlı Kardeşler’ ile ‘Pitbull Çetesi’ olarak bilinen guruba operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek,125 fişek, 33 kartuş,1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram olan kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.