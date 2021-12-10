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Pitbull çetesi ve Dağlı Kardeşler'e operasyon! Kılıç, bıçak, pompalı tüfek...

Pitbull çetesi ve Dağlı Kardeşler'e operasyon! Kılıç, bıçak, pompalı tüfek...
10.12.2021 11:26

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi çek senet tahsilatı, silahla yaralama ve tehdit gibi suçlar işledikleri iddia edilen ve bölgede 'Dağlı Kardeşler’ ile ‘Pitbull Çetesi’ olarak bilinen guruba operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek,125 fişek, 33 kartuş,1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram olan kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Yaşam Videoları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Gebze ve Çayırova İlçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, silahla yaralama, çek ve senet tahsilatı ile tehdit gibi suçlar işledikleri ileri sürülen gruba yönelik takip başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yapılan takip sonucu bölgede "Dağlı Kardeşler' ile 'Pitbull Çetesi' olarak bilinen gruba yönelik, özel harekât polis ekiplerinin da katıldığı operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

KILIÇ , BIÇAK VE TÜFEK
Kocaeli Polisinin şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapmış oldukları aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek,125 fişek, 33 kartuş,1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, dara ağırlığı 2 gram olan kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.

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