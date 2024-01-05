SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 16:35

Pendik'te yangın! Acı haber geldi

Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı.

YAŞLI KADIN ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hacer Güler Ancın'ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
HAVA DURUMU | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Tarih verildi! Meteoroloji haritayı güncelledi! 11 ile sarı kodlu uyarı
05.01.2024Cuma
Çorlu'da bıçaklı kavga: Ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı
05.01.2024Cuma
Hatay Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı
05.01.2024Cuma
Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
05.01.2024Cuma
SON DAKİKA! Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı: KAZA ANI KAMERADA
05.01.2024Cuma
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Kars’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı: KAZA ANI KAMERADA 01:00
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı
05.01.2024Cuma
CHP’de adaylık krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ayar: Gel koltuğa sen otur! 01:22
Özel'den İmamoğlu'na 'koltuk' ayarı
05.01.2024Cuma
Provokatöre arka çıkan Fatih Altaylı hakkında karar verildi 01:19
Provokatör destekçisi Fatih Altaylı hakkında karar verildi
05.01.2024Cuma
Hayatını kaybeden Ayla Algan’ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu 00:18
Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video yürek burktu
05.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA