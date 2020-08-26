Oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 lira ceza!

26.08.2020 16:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak düğününde piyanist, davetlilere "Oynamayan corona olsun inşallah" diye seslendi. Bu davet üzerine yaklaşık 30 kişi halay çekti. Hem piyaniste hem de düğün sahibine toplam 6 bin 360 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

''HADİ HERKES PİSTE, OYNAMAYAN CORONA OLSUN İNŞALLAH''



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan corona olsun inşallah" diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

30 KİŞİ HALAYA KALKTI, TOPLAM 6 BİN 360 LİRA CEZA KESİLDİ



Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.