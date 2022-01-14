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Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu o anlar kameraya yansıdı

Otomobile çarpan motosiklet parçalandı sürücüsü metrelerce savruldu o anlar kameraya yansıdı
14.01.2022 10:47

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin çarptığı motosiklet parçalanarak yola savrulurken, motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza, Remzi Güven Caddesinde şehir merkezi istikametinden Üniversite istikametine seyir halindeki Ahmet Kızıltaş’ın kullandığı 07 AOG 325 plakalı motosiklete, Namık Kemal Caddesinden gelip Remzi Güven Caddesine çıkan Orhan Kandıran’ın kullandığı 07 LRM 30 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi.

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