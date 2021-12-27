Haberler Yaşam Videoları Otomobile beyzbol sopasıyla saldırıp, beyzbol sopası kırılıncaya kadar aracı parçaladılar

Otomobile beyzbol sopasıyla saldırıp, beyzbol sopası kırılıncaya kadar aracı parçaladılar

Otomobile beyzbol sopasıyla saldırıp, beyzbol sopası kırılıncaya kadar aracı parçaladılar
27.12.2021 13:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:35
Pitbull saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:15
İşin 'Aslı' görgüsüzlük
Ana Sayfa 00:43
Saldırı hazırlığındaki...
Ana Sayfa 01:55
Bitlis'te dondurucu soğuklar...
Ana Sayfa 05:40
100 metrekarelik eve düşük...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji il il sayarak...
Ana Sayfa 01:27
Önünde kaza oldu o yoluna...
Ana Sayfa 02:09
Hırsızlık yapıp kaçmaya...
Ana Sayfa 01:57
Mobilya fabrikası alev alev...
Ana Sayfa 03:11
Kan donduran son! İkna etmeye...
Ana Sayfa 01:16
Başkan Erdoğan'dan 'TÜGVA'ya:...
Ana Sayfa 00:54
Camdaki Kız 26. bölüm 2....

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu. Polisin telefonuyla olayı öğrenip aracın yanına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sabah otoparkta meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 07 AUF 559 plakalı aracın şoförüne telefonla ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen ve aracına yapılan saldırı sonrası durumu gören araç sahibi gözlerine inanamadı. Aracın adeta hurdaya çevrildiği olay sonrası daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum. Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA