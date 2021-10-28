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Otomobil ağaçla duvar arasında sıkıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil ağaçla duvar arasında sıkıştı, 1 kişi yaralandı
28.10.2021 08:58
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İstanbul Beylikdüzü’nde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla atarak ağaç ve duvar arasında sıkıştı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 20.45 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi, Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.T.’nin yönetimindeki 34 SV 2715 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp ağaç ve duvar arasına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü A.İ.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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