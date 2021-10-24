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Ordu'da skandal! Kur'an-ı Kerim sayfaları yırtılıp konfeti şeklinde sahaya atıldı

Ordu'da skandal! Kur'an-ı Kerim sayfaları yırtılıp konfeti şeklinde sahaya atıldı
24.10.2021 09:17
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Ordu'da büyük bir skandal yaşandı! Kur'an-ı Kerim'e büyük bir saygısızlık yapıldı. Yeni stadın ilk maçında Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya atıldı. Olayla ilgili biri taraftar grubu lideri 4 kişi gözaltına alındı. Ordu Valiliği yaptığı açıklamada gözaltında alınan taraftar grubu liderlerinin maç nedeniyle orta okul ve lise öğrencilerinden ders kitaplarıını getirmelerini istediğini ifade etti. Orduspor 1967 Kulübü de taraftar grubunun Kur'an-ı Kerim sayfalarını fark edip kendilerine bildirdiğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi - 9 . Ayet'te ise şöyle diyor "Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz." İşte Ordu'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla ilgili bütün detaylar...

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