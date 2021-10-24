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İki kardeşin motosiklet yolculuğu kötü bitti

İki kardeşin motosiklet yolculuğu kötü bitti
24.10.2021 09:04 - Son Güncelleme: 24.10.2021 09:08
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arka tarafında yolcu olarak bulunan kardeşi ise ağır yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi Zafer Yolu Caddesi Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istikametinde meydana geldi. Onurcan Doğan idaresindeki 03 ABB 451 plakalı motosikletin virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüsü Onurcan Doğan hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan kardeşi Yiğitcan Doğan ise ağır yaralandı.

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