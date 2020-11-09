Ordu'da balık çiftliğindeki ağların yırtıldığını ve 2 ton levrek, somonun dağıldığını duyan oltasını alıp sahile koştu

Ordu'da kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı ortaya çıktı. Oltasını kapanın sahile koştuğu kentte, vatandaşlar bol bol balık yakaladı.

Ordu'da denizde kültür balıkları üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu, balık yakalamak isteyen amatör balıkçılar ve vatandaşlar, sahile akın etti.

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda amatör balıkçı ve vatandaşlar, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.