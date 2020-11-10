Son dakika: Kadıköy metrosunda intihar girişimi

Sabah saatlerinde Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'na gelen bir kişi raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle bir süre Kadıköy yönünde seferler durdurulurken, intihar girişiminde bulunan kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.





Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi.

Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı. Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.