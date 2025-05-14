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Ordu’da 1 aydır kayıp olan görme engelli yaşlı adam ölü bulundu
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Ordu’da 1 aydır kayıp olan görme engelli yaşlı adam ölü bulundu

Giriş Tarihi: 14.05.2025 19:43:26

Ordu’nun İkizce ilçesinde 1 aydır kayıp olan 63 yaşındaki görme engelli Necati Demirci, dere içerisinde ölü olarak bulundu. Geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen kendisinden iz alınamayan Demirci, ormanlık alanda odun kesen bir vatandaş tarafından fark edildi.

Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde, 18 Nisan 2025 tarihinde kaybolan yüzde 90 görme engelli 63 yaşındaki Necati Demirci'den uzun süre haber alınamadı. Demirci'yi bulmak için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Demirci'den hiçbir iz alınamadı. Bir vatandaş tarafından evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede, ormanlık alandaki dere içerisinde ölü olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Demirci'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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