Önündeki araca çarpıp iş yerine daldı, kaçmaya çalıştı yakalandı: O anlar kamerada!

15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ İŞ YERİNE DALDI

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşında bir sürücünün kullandığı iddia edilen ticari araç, çevre bulvarı üzerinde başka bir araca çarparak yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER YAKALADI

İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak polise teslim etti. Yaralı olduğu belirlenen yaşı küçük sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Kaza anı iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde ticari aracın başka bir araca çarparak iş yerine daldığı ve sürücünün hemen ardından koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.