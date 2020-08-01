Ölüm uykuda geldi! Yıkılan baca altında kalan çift öldü

Adıyaman'da Ferhat (30) ve Semra Uğurlu (32) önceki gece evlerinin teras katına yer yatağı serdi. İki yaşındaki çocuklarını da yanlarına alan çift uykuya daldı. Baca, üzerlerine düştü. Hastaneye kaldırılan karı-koca kurtarılamadı. Minik çocuk ise tedavi altına alındı. Çiftin, Bayram sabahı ölümünü duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Adıyaman'da Ferhat (30) ve Semra Uğurlu (32) önceki gece evlerinin teras katına yer yatağı serdi. İki yaşındaki çocuklarını da yanlarına alan çift uykuya daldı. Baca, üzerlerine düştü. Hastaneye kaldırılan karı-koca kurtarılamadı. Minik çocuk ise tedavi altına alındı. Çiftin, Bayram sabahı ölümünü duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı.