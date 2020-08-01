Ölüm uykuda geldi! Yıkılan baca altında kalan çift öldü

01.08.2020 11:02

Adıyaman'da Ferhat (30) ve Semra Uğurlu (32) önceki gece evlerinin teras katına yer yatağı serdi. İki yaşındaki çocuklarını da yanlarına alan çift uykuya daldı. Baca, üzerlerine düştü. Hastaneye kaldırılan karı-koca kurtarılamadı. Minik çocuk ise tedavi altına alındı. Çiftin, Bayram sabahı ölümünü duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı.