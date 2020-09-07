Ölüm anının görüntüsü ortaya çıktı! Lüks rezidansta feci son

07.09.2020 10:25

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir lüks rezidansa ev bakmak için giden 42 yaşındaki kişi, 15'inci kattan başına düşen cam ile hayatını kaybetmişti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15'inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.





Olay, geçtiğimiz günlerde Yenibosna'da bulunan lüks rezidansta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker Soner Elveren(42) kiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15'inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren'in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren'in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.