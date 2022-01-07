"Öldü" denilen bebekten acı haber... O bebek bu kez gerçekten öldü

Adana'da "öldü" denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Herekli Mahallesi'nde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta günü öğle saatlerinde ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.