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Motosiklet ile scooter çarpışınca ortaya komik görüntüler çıktı

Motosiklet ile scooter çarpışınca ortaya komik görüntüler çıktı
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Antalya’da motosiklet ile scooter kafa kafaya çarpıştı izleyenler gülmekten kendi alamadı. Kaza, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet sürücüsü ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter isimli aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde karşısında motosikleti gören scooter ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti. Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntüler çıkmasına sebep oldu.

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