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Minibüsün şoförü bayıldı, yoldu dolu araç yokuş aşağı kaydı

Minibüsün şoförü bayıldı, yoldu dolu araç yokuş aşağı kaydı
28.11.2021 15:15
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Ümraniye'de bir minibüs şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. O esnada aracının başında olan vatandaş ise iki araç arasında sıkıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ümraniye 23 Nisan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2338 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Necmettin Ercanlı, direksiyon başında olduğu sırada baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki 34 ELS 001 plakalı araca çarptı. O esnada park halindeki aracının bagaj önünde bulunan Abdullah Öztürk aracı ile minibüs arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazadan önce minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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