Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı | 23 Mart 2020 hava durumu 23.03.2020 09:10

23 Mart 2020 Pazartesi günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika bilgilerine göre haftanın ilk gününde Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı olacak. İşte 23 Mart 2020 Pazartesi günü hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege, Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı bölgelerimizde genellikle kuzey ve batı yönlerden, doğu bölgelerimizde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile akşam saatlerinden sonra Ankara çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ile akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatısı çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu