Meteoroloji'den 8 il için kırmızı alarm | VİDEO

Yeni güne, Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan bulutlu ve yağışlı hava sistemi ile girildi. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla 9 derece birden düşecek. Özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, riskli bölgeler arasında yer alan Muğla’yı turuncu kodla uyardı. Muğla’daki son durumu bölgeden takip eden A Haber muhabiri Tayfun Er gelişmeleri canlı yayında aktardı.

