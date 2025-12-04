Mersin'de sokakta çıplak dolaşan Rus gözaltına alındı

Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol aldıktan sonra sokağa çıktı. Önce üst kıyafetini, ardından da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkaran O.P., sokakta dolaşmaya başladı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen O.P., bir süre sonra evine gitti. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, O.P.'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

O.P.'nin komşularından Hamza Gürgenç, "Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye'ye gelmiş" dedi.