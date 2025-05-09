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Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti
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Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 9.05.2025 23:39:42

Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi’nde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin altına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan cenazeleri çıkardı.

Mersin'in Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 karayolunda, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Kazayı görenler, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan cenazeler çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Ölenlerin kimlik tespitleri sürerken, otomobil vinç yardımıyla tırın altından çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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